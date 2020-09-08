Зеленський каже, що влада відразу відреагувала на провокації на Донбасі

Президент Володимир Зеленський наголошує на необхідності дотримання Росією досягнутих у Тристоронній контактній групі домовленостей щодо перемир'я на Донбасі.

Про це він заявив під час спілкування зі ЗМІ на Сумщині, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми на рівні міністрів закордонних справ і не тільки з'єднувалися з Російською Федерацією, яка повинна тримати ті домовленості, які були на рівні ТКГ", - наголосив Президент.

Він підкреслив, що українська влада відреагувала на "провокації" на Донбасі відразу, проте наголосив, що "є деякі речі, які ми не обговорюємо зі ЗМІ, тому що наша задача - захищати не одну людину, а захищати 40 млн нашої незалежної країни".

"Навіщо я вам буду говорити про кількість термінових нарад з приводу цієї провокації, дійсно багато чого робиться і зроблено як військовими, так і розвідниками нашої країни. Тому ми все одно будемо робити все, щоб зберегти режим тиші, щоб уникнути великої кількості як поранених, так і загиблих. Іншого варіанту, щоб зберегти життя людей, чесно кажучи, зараз не бачу", - сказав Зеленський.

Водночас він нагадав, що до загибелі українського військовослужбовця минулої неділі протягом 42 днів зберігався режим "тиші".

Як повідомлялося, 6 вересня російські окупаційні війська обстріляли підрозділ Об’єднаних сил в районі Красногорівки з автоматичного станкового гранатомета, внаслідок чого було поранено українського військового.

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Згодом збройні формування РФ вдруге порушили перемир'я й відкрили вогонь зі стрілецької зброї по позиціях підрозділів ООС неподалік Причепилівки на Луганщині, загинув український військовослужбовець.