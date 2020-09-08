Разумков підписав закон для забезпечення належних умов роботи парламентських ТСК

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав Закон для забезпечення належних умов роботи парламентських тимчасових слідчих і тимчасових спеціальних комісій.

Відповідна інформація зазначена в картці законопроєкту № 3681 на сайті парламенту.

Так, у графі «Дати і стан проходження» вказано, що 8 вересня закон повернуто з підписом Голови ВР і передано на підпис Президенту.

Цей закон передбачає, що роботу тимчасової слідчої комісії і тимчасової спеціальної комісії можуть забезпечувати спеціалісти з-поміж працівників Апарату Верховної Ради, працівники органів державної влади, інших державних органів, залучених або відряджених для забезпечення роботи слідчої комісії, спеціальної комісії за згодою керівників органів державної влади, інших державних органів, та/або спеціалістів, з якими укладається цивільно-правовий договір (у кількості не більше трьох осіб).

Оплата роботи, виконаної за цивільно-правовими договорами, має проводитися виключно за рахунок та в межах коштів, передбачених кошторисом Верховної Ради на здійснення законотворчої діяльності.

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Окрім цього, тимчасові слідчі та тимчасові спеціальні комісії ВР, які були утворені раніше і не ухвалили рішень щодо пропозицій про залучення спеціалістів для забезпечення роботи відповідних комісій, можуть подати відповідні пропозиції впродовж 15 днів з дня набрання чинності законом.

Як повідомляв Укрінформ, 2 вересня Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт № 3681 «Про внесення змін до закону України "Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України" щодо забезпечення належних умов роботи тимчасових слідчих і тимчасових спеціальних комісій Верховної Ради України».