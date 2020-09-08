ЄС продовжить санкції проти РФ ще на пів року - журналіст

Посли країн-членів Європейського Союзу в середу, 9 вересня, продовжать санкції проти Росії ще на шість місяців за підрив територіальної цілісності України.

Як передає Укрінформ, про це у Tвіттер повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

«Посли ЄС завтра дадуть зелене світло візовим заборонам і заморожуванню активів 175 осіб і 44 юридичних осіб, які, на думку блоку, підірвали територіальну цілісність України», - написав Йозвяк.

Він додав, що продовження, як зазвичай, буде на 6 місяців.

Як повідомлялося, ЄС у березні 2014 року запровадив санкції проти Росії у зв'язку з анексією Криму та порушенням територіальної цілісності України. Після цього санкції неодноразово продовжували, а список - розширювали. Обмежувальні заходи полягають у замороженні фінансових активів у країнах ЄС та забороні на в'їзд на територію ЄС особам, які перебувають у санкційному списку.