Асоціація міст України хоче зустрітись із Зеленським

Міські голови майже тисячі населених пунктів, які входять до Асоціації міст України, звернулися до Президента Володимира Зеленського з ініціативою про зустріч для обговорення питання захисту конституційних прав громад.

Відкритого листа оприлюднено на сайті Асоціації 7 вересня, повідомляє Укрінформ.

Як зазначають автори листа, вони є уповноваженими представниками 909 органів місцевого самоврядування – членів Асоціації, належать до різних політичних сил і представляють різні за розміром та рівнем соціально-економічного розвитку муніципалітети.

«З метою забезпечення ефективної співпраці між органами державної влади та органами місцевого самоврядування, збереження основних принципів належного врядування і конституційних прав громадян звертаємося до Вас як до гаранта Конституції України з ініціативою провести зустріч з правлінням Асоціації міст України», - йдеться у листі.

Представники Асоціації констатували, що сьогодні органи місцевого самоврядування стикаються з низкою проблем.

«Численні перевірки, обшуки правоохоронних органів фактично паралізують діяльність із забезпечення нормальної життєдіяльності громад та надання послуг жителям, вибіркове погодження місцевих запозичень ставить під загрозу фінансування виплат заробітної плати працівникам бюджетної сфери, завершення ремонту шкіл, дитячих садків, оснащення лікарень; блокування рахунків комунальних підприємств, що надають послуги теплопостачання, призведе до зриву опалювального сезону», - наголошують автори листа.

На їхнє переконання, лише встановленням діалогу центральної та муніципальної влади, їх постійною співпрацею та координацією вдасться досягти «європейського рівня якості надання послуг населенню, гарантувати права громад та громадян під час передвиборчої кампанії на місцевих виборах 2020 року, своєчасно розпочати по всій країні опалювальний сезон».