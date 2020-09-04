Кадрові зміни в уряді: Шмигаль каже, що консультацій зі "Слугою народу" поки не було

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що консультацій про можливі кадрові зміни у фінансово-економічному блоці уряду між ним та фракцією "Слуга народу" поки не було,

Наразі робота у цьому блоці відбувається з повною віддачею. Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Ми не вели консультацій із головою фракції "Слуга народу", з фракцію. Загалом і фінансовий, і економічний блок працюють з повною віддачею, ви бачите стабільність фінансової системи, стабільність бюджету, наповнення бюджету", - зазначив Шмигаль.

Він додав, що питання поганої якості роботи фінансово-економічного блоку уряду є дискусійним, необхідно конкретно знати, які саме претензії є до їхньої роботи.

Як повідомляв Укрінформ, 30 серпня голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія припустив можливість кадрових перестановок у Кабінеті Міністрів цієї осені, уточнивши, що йдеться про можливі ротації в економічному блоці уряду.

Своєю чергою перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що міністр економіки Ігор Петрашко і голова Мінфіну Сергій Марченко найближчим часом можуть бути відправлені у відставку. Він уточнив, що кадрові висновки будуть робити після 15 вересня, коли Кабінет Міністрів має запропонувати Верховній Раді проєкт державного бюджету на 2021 рік.

Фото: КМУ