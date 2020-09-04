МЗС викличе посла Угорщини через заяви консула в Ужгороді

МЗС України з подивом сприйняло заяви щодо заборони на в'їзд Державному секретареві Канцелярії Прем'єр-міністра Угорщини Яношу Потапі.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у коментарі МЗС, повідомляє пресслужба міністерства.

"Неможливість в'їзду пов'язана зі введеними урядом України обмеженнями на в'їзд іноземців у контексті протидії пандемії коронавірусу, що добре відомо угорській стороні та не носить політичного характеру. У цьому контексті вважаємо неприпустимими висловлювання консула Генерального консульства Угорщини в Ужгороді Ласло Куті на урочистостях 3 вересня з нагоди відкриття відремонтованої середньої школи № 10 ім. Габора Дойки в м. Ужгород", - зазначається у повідомленні.

У МЗС додали, що така риторика дипломата свідчить про неповагу до законів країни перебування і свідомо вводить в оману громадськість, не сприяючи нормалізації українсько-угорських відносин. "Ми очікуємо, що будуть зроблені відповідні висновки. Ми з розумінням ставимося до запроваджених Угорщиною обмежень у контексті протидії пандемії коронавірусу та очікуємо на таку саму повагу з угорського боку до рішень уряду України", - зазначили в пресслужбі.

У зв'язку з викладеним до МЗС буде запрошено посла Угорщини в Україні.