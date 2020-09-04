Разумков закрив Раду

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Засідання Верховної Ради оголошую закритим», – сказав спікер.

Як повідомляв Укрінформ, у п’ятницю депутати розблокували закон щодо врегулювання тарифу на постачання електроенергії багатоквартирному будинку, відхиливши проєкти постанов №2098-П і №2098-П1 щодо скасування рішення про ухвалення закону.

Також Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт № 3023 щодо правового регулювання користувачів персонального легкого електротранспорту.

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Окрім того, перше читання пройшов проєкт закону «Про внесення змін до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" та інших законів щодо функціонування Державного аграрного реєстру та удосконалення державної підтримки виробників сільськогосподарської продукції» (№3295).