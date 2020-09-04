Резніков сподівається, що зустріч лідерів нормандського формату відбудеться восени у Берліні

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції Олексій Резніков вважає можливим проведення нормандської зустрічі у Берліні восени.

Про це він сказав журналістам після години запитань до уряду у ВР 4 вересня, повідомляє кореспондент Укрінформу

"Наступного саміту точної дати немає. Але я оптиміст і оптимістично дивлюсь на те, що така зустріч лідерів нормандського формату у Берліні абсолютно цілком ймовірна цієї осені", - сказав Резніков.

Він зазначив, що зараз мають бути вирішені питання відкриття двох нових контрольно-пропускних пунктів в'їзду-виїзду на Донбасі, чотирьох нових ділянок розведення, план розмінування – 19 нових місць, які узгодили минулої середи та питання взаємного звільнення утримуваних осіб. "Це дуже проблемне питання. Ми кажемо "всіх на всіх", але починаються розмови про підтверджених і непідтверджених. Складна ситуація", - пояснив Резніков.

За його словами, є також і правові аспекти, пов'язані з законодавством, зокрема, про вибори та амністію.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що міністри закордонних справ Німеччини, Франції, України і Росії проведуть чергову зустріч у вересні, про що вже є домовленість Кулеби з німецьким колегою Гайко Маасом.