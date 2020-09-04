Оборонні відомства України та Іраку підписали меморандум

Міністри оборони України та Республіки Ірак Андрій Таран і Джума Інад Саадун Аль-Джубурі підписали меморандум про взаєморозуміння у сфері військового співробітництва.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу українського оборонного відомства, церемонія підписання документа відбулася в рамках офіційного візиту в Україну делегації Міноборони Іраку.

«За результатами зустрічі міністрами оборони обох країн підписано меморандум про взаєморозуміння між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Республіки Ірак у сфері військового співробітництва. Підписання меморандуму надасть можливість продовжити взаємовигідне співробітництво між оборонними відомствами обох країн, посилити партнерські відносини та забезпечити реалізацію проєктів у сферах, що становлять взаємовигідний інтерес», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, під час переговорів сторони вказали на значний потенціал партнерства щодо обміну досвідом ведення бойових дій, співпраці за напрямом військової освіти. Також сторони обмінялись інформацією щодо стану безпекової ситуації в Україні та Республіці Ірак.

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У Міноборони наголосили, що це перший візит керівника оборонного відомства Республіки Ірак в Україну, який підкреслює прагнення до розвитку всебічного співробітництва в оборонній сфері та має на меті визначення пріоритетних напрямів двосторонньої співпраці у військовій та військово-технічній сферах.

Фото: mil.gov.ua