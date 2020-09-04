Разумков відкрив засідання Ради, у залі - 148 депутатів

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив ранкове пленарне засідання парламенту 4 вересня.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

У залі засідання зареєструвалися 148 народних депутатів.

Частина народних депутатів вийшла до трибуни і президії ВР із червоно-білими прапорами на знак солідарності із білоруським народом. Серед них як представники опозиційних фракцій, так і «Слуги народу».

Засідання Верховної Ради / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

«Навіть якщо один депутат буде, засідання відкривається. Але не буде можливості прийняття рішень» – сказав спікер.

Як повідомляв Укрінформ, у п’яницю Рада 4 вересня планує включити до порядку денного сесії законопроєкт №4043 щодо надання повноважень Центральній виборчій комісії проводити опитування громадської думки у день виборів.

Ухвалення цього проєкту закону дозволить створити умови для забезпечення інформаційної взаємодії між органами державної влади та громадянським суспільством шляхом забезпечення Центрвиборчкомом організації підготовки і проведення опитування громадської думки в день голосування на загальнодержавних або місцевих виборах на всій території України або в окремих її місцевостях. Цей законопроєкт депутати збираються розглянути третім питання.

Розпочати ж пленарне засідання у п’ятницю Рада планує традиційно з години запитань до уряду.

Далі порядком денним передбачено розгляд проєктів постанов №2098-П і №2098-П1 щодо скасування рішення про ухвалення закону, який передбачає врегулювання тарифу на постачання електроенергії багатоквартирному будинку.

Окрім того, парламентарі мають намір ухвалити у першому читанні законопроєкт № 3023-1 щодо організації дорожнього руху при використанні портативного електротранспорту. Так, осіб, які керують портативними транспортними засобами на електричній тязі, пропонується прирівняти до учасників дорожнього руху. У випадку порушення правил дорожнього руху до них застосовуватимуть ті ж штрафні санкції, що й до велосипедів, гужового транспорту і погоничів тварин.