Новий посол України у Франції розпочав виконання обов’язків

Надзвичайний і Повноважний посол України у Франції Вадим Омельченко офіційно розпочав виконання дипломатичних функцій.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це повідомило уFacebook Посольство України у Французькій Республіці.

Посол Омельченко вручив у четвер вірчі грамоти директору Департаменту державного протоколу МЗС Франції Філіпу Франку.

Представник французького зовнішньополітичного відомства запевнив, що французька сторона готова надавати всебічне сприяння двостороннім ініціативам для інтенсифікації відносин між Україною та Францією.

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За міжнародною дипломатичною практикою після вручення копій вірчих грамот акредитований представник іноземної держави офіційно може виконувати свої функції в країні перебування.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України своїм указом від 11 червня 2020 року призначив Вадима Омельченка Надзвичайним і Повноважним послом України у Французькій Республіці.

Фото: Посольство України у Французькій Республіці