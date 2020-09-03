"Нормандська" зустріч на рівні глав МЗС відбудеться у вересні – Кулеба

Міністри закордонних справ Німеччини, Франції, України і Росії проведуть чергову зустріч у вересні.

Як передає Укрінформ, про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв’ю виданню Gazeta.ua.

"У понеділок (24 серпня, - ред.) мав зустріч із німецьким колегою Гайко Маасом. Домовилися про зустріч міністрів "нормандського формату" у вересні. Зустріч радників теж має відбутися цього місяця", - сказав Кулеба.

Він додав, що Україна налаштована рухатися настільки швидко, наскільки це можливо.

"Нас підтримують Німеччина і Франція. Процес затягує лише російська сторона", - констатував дипломат.

Коментуючи можливі наступні кроки у процесі виконання Мінських домовленостей, Кулеба зауважив, що спершу ми маємо переконатися, що перемир’я на Донбасі "це справді нова реальність, а не її імітація".

"Ідея зустрічі лідерів у Берліні – обговорити, що робити далі. У Парижі досягнуто в основному безпекових домовленостей. Після безпеки – йдемо до політики", - зазначив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, 25 серпня Офіс Президента України повідомив, що зустріч радників Нормандської четвірки, запланована на 28 серпня, переноситься у зв’язку з відрядженням радника президента Франції Емманюеля Бонна.

Українську сторону на зустрічах радників представляє керівник ОП Андрій Єрмак.

Під час спілкування зі ЗМІ на Дніпропетровщині він повідомив, що зустріч радників лідерів країн нормандського формату може відбутися у перших числах вересня.