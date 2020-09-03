Разумков закрив засідання Ради

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив ранкове пленарне засідання парламенту 3 вересня.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ранкове засідання оголошую закритим", - сказав спікер.

Як повідомляв Укрінформ, під час пленарного засідання у четвер Верховна Рада внесла зміни до календарного плану четвертої сесії та зробила непленарним тиждень, який передує місцевим виборам.

Також депутати відхилили проєкт постанови №0063-П щодо скасування рішення про ухвалення закону, який передбачає ратифікацію меморандуму і кредитну угоду щодо надання Україні до 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС.

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Водночас парламент вніс зміни до закону "Про наукову і науково-технічну діяльність", зокрема в частині уточнення оплати і стимулювання праці вчених. Цей закон встановлює посадовий оклад молодшого наукового співробітника розмірі одинадцять прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено законом на 1 січня 2020 року, тобто 23 тис. 122 грн. До сьогодні розмір такого осадового окладу був на рівні не нижче подвійної середньої заробітної плати у промисловості в цілому по Україні (19 тис. 296 грн).

Окрім того, ВР ухвалила у другому читанні законопроєкт "Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення законодавства у сфері протидії незаконному заволодінню транспортним засобом". Зокрема, незаконне заволодіння транспортним засобом каратиметься обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк. Таким чином, зі статті 289 ККУ виключено положення, що передбачає за такі дії накладення штрафу у розмірі від однієї тисячі до однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 тис. грн до 20 тис. 400 грн).