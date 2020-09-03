Комітет Ради узгодив редакцію постанови щодо протестів у Білорусі

Парламентський Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва узгодив редакцію постанови Верховної Ради щодо протестів у Білорусі.

Як передає Укрінформ, про це повідомила секретар комітету Соломія Бобровська (фракції партії "Голос") у Фейсбуці.

"Поки в Білорусі продовжуються протести, у Верховній Раді було зареєстровано чотири проєкти постанов щодо невизнання результатів виборів. Вчора комітет визначився з версією проєкту, яку будемо виносити для голосування в залу. А сьогодні - проголосував всі необхідні правки, доповнивши базовий проєкт заяви Верховної Ради найкращими положеннями з інших проєктів", - зазначила Бобровська.

Зокрема, за її словами, "Голос" наполягав на включенні до проєкту пунктів про невизнання результатів виборів президента Республіки Білорусь, про рішуче засудження насильства щодо мирних протестувальників, а також перешкоджання діяльності журналістів та порушення низки основоположних прав і свобод людини і громадянина. Крім того, "Голос" наполягав на включенні до проєкту постанови заклику до парламентів іноземних держав, які ще не мали нагоди висловити свою позицію, надати оцінку легітимності виборів в Білорусі та фактам системного і грубого порушення прав людини, що мали місце до, під час та після проведення цих виборів.

"На жаль, не всі члени комітету готові чітко заявити, що такі вибори - з масовими фальсифікаціями та порушеннями - не може визнати жодна демократична країна. Дві інші пропозиції "Голосу" були підтримані", - розповіла Бобровська.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, що відбулися 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. У перші дні протестів були затримані понад 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 людей. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.

Протестувальники оголосили у Білорусі загальнонаціональний страйк.

Окремо свої акції протесту проводять студенти та викладачі вишів.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.