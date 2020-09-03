Призначення у САП: Рада знову не визначила своїх представників до конкурсної комісії

Верховна Рада відхилила проєкт постанови №3898 про визначення своїх представників до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Як передає Укрінформ, за ухвалення цього документа проголосував 221 народний депутат з 226-ти необхідних.

Згідно з Законом «Про прокуратуру», призначення на адмінпосаду в САП здійснюється за результатами відкритого конкурсу, який організує і проводить комісія, чотирьох членів якої визначає Рада прокурорів, а сімох – парламент.

Членами конкурсної комісії можуть бути особи, які мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет, а також значний досвід діяльності у сфері запобігання або протидії корупції.

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Депутатські фракції та групи запропонували кандидатури до складу конкурсної комісії. Комітет з питань правоохоронної діяльності вирішив рекомендувати Верховній Раді визначити до її складу таких осіб: професора кафедри права Приватного вищого навчального закладу «Європейський університет» доктора юридичних наук, професора Ганну Власову, керуючого партнера адвокатського об’єднання «ГуДеГ» Андрія Гуджала, начальника відділу докторантури та ад’юнктури Національної академії внутрішніх справ доктора юридичних наук, доцента Олексія Дрозда, члена Всеукраїнської кримінологічної асоціації та Всеукраїнської асоціації кримінального права кандидата юридичних наук, професора Віталія Куца, професора кафедри теорії права та прав людини Українського католицького університету, професора кафедри кримінального права і кримінології Львівського державного університету внутрішніх справ, члена-кореспондента Національної академії правових наук України доктора юридичних наук, професора В'ячеслава Навроцького, професора кафедри транспортного права та логістики Національного транспортного університету, кандидата юридичних наук, доцента Богдана Романюка, завідувача кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка доктора юридичних наук, професора Євгена Соболя.

Як повідомлялося, 15 липня парламентарії відхилили аналогічний проєкт постанови.