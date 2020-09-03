Рада завернула ветований Зеленським закон про держслужбовців

Верховна Рада відправила на доопрацювання у комітет закон "Про внесення змін до Закону України "Про державну службу" щодо кандидатського резерву" із пропозиціями Президента Володимира Зеленського.

Як передає Укрінформ, спершу депутати голосувати окремо за кожну з п’яти пропозицій глави держави. Із них підтримана була лише одна – 260-ма голосами.

За ухвалення відповідного рішення в цілому проголосували 255 народних депутатів при мінімально необхідних 300. Водночас парламентарі 229-ма голосами підтримали рішення відправити документ на доопрацювання до профільного комітету.

Так, у своїх пропозиціях Зеленський зазначає, що підтримує відновлення конкурсів на зайняття посад державної служби. Водночас Президент наголошує на необхідності дотримання одного з принципів держслужби, визначеного Законом «Про державну службу», – принципу стабільності, зокрема й у роботі державних службовців, які обіймають посади державної служби категорії «А», та вважає за необхідне забезпечити для них гарантовану законом незалежність від змін політичного керівництва держави та державних органів.

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У цьому зв’язку Президент пропонує скасувати положення, якими встановлено, що суб’єкт призначення може ухвалити рішення про звільнення державного службовця з посади державної служби категорії «А» з власної ініціативи, за поданням прем’єр-міністра або відповідного міністра чи керівника центрального органу виконавчої влади (керівника державного органу) протягом чотирьох місяців з дня призначення глави уряду відповідного міністра чи керівника центрального органу виконавчої влади (керівника державного органу).

Глава держави також вважає вкрай важливим і нагальним компетентне посилення складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби та пропонує включити до складу Комісії представників основних державних інституцій, які спроможні фахово надати оцінку особі, що претендує на зайняття посади державної служби категорії «А», щодо її професійної компетентності, а саме: стратегічного бачення, глибокого розуміння стратегічних національних інтересів, здатності визначати напрями розвитку та здійснювати аналіз та оцінку проблем і перспектив сталого розвитку України, розуміти актуальність проблем і викликів у відповідній сфері суспільного й державного життя, а також спроможності до реалізації амбітних реформ.

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Окрім того, Президент пропонує народним депутатам підтримати положення, згідно з якими за рішенням суб’єкта призначення або керівника державної служби у відповідному органі особи, призначені на посади державної служби шляхом добору та укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину, у разі їхньої відповідності займаним посадам та виконання завдань з ключовими показниками ефективності та якості такого контракту можуть бути призначені на відповідні посади чи переведені на рівнозначні або нижчі вакантні посади в цьому органі без обов’язкового проведення конкурсу з урахуванням строковості призначення на відповідні посади державної служби, визначені частинами першою та другою статті 34 закону «Про державну службу».

У разі, якщо суб’єкт призначення або керівник державної служби вважають, що згадані особи не відповідають займаній посаді або ухвалено рішення про переведення їх на інші вакантні посади, на такі посади державної служби пропонується оголошувати конкурс протягом двох тижнів після скасування карантину, встановленого Кабінетом Міністрів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Як повідомляв Укрінформ, 3 липня Рада ухвалила закон “Про внесення змін до закону України "Про державну службу" щодо кандидатського резерву”. Проте 27 липня Президент Володимир Зеленський ветував його.