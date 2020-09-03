Разумков відкрив Раду, у залі - 279 депутатів

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив ранкове пленарне засідання парламенту 3 вересня.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ранкове засідання оголошую відкритим,» – сказав спікер.

У залі засідання зареєструвалися 279 народних депутатів.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада планує 3 серпня розглянути в першому читанні законопроєкт № 3087-д «Про Бюро економічної безпеки». Згідно із законопроєктом, директора БЕБ призначатиме Президент за поданням конкурсної комісії, що подає на розгляд главі держави три найкращі кандидатури. Директор БЕБ буде підзвітний Верховній Раді та Президентові. Цей документ разом із двома альтернативними йому парламентарії мають намір розглянути п’яти питанням.

Першим же питанням у четвер Рада збирається розглянути законопроєкт №3971 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення окремих виборчих процедур», що дозволить організувати проведення місцевих виборів у 2020 році з урахуванням нового адміністративно-територіального устрою.

Далі парламентарії планують розглянути постанову №0063-П щодо скасування рішення про ухвалення закону, який передбачає ратифікацію меморандуму і кредитну угоду щодо надання Україні до 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС.

Разом з тим у парламенті має відбутися розгляд пропозицій Президента Володимира Зеленського до закону «Про внесення змін до закону України "Про державну службу" щодо кандидатського резерву». Рада ухвалила його 3 липня, а 27 липня глава держави ветував його.

Окрім того, Рада планує включити до порядку денного та ухвалити президентський законопроєкт №3984 «Про внесення змін до Закону України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях" щодо допуску дізнавачів, слідчих та прокурорів до району здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях».