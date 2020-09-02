У Міністерстві стратегічних галузей уже формують штат - Уруський

Про це віцепрем’єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський розповів в ексклюзивному інтерв’ю Укрінформу.

«Нині тривають організаційні процеси щодо відповідного нормативно-правого врегулювання роботи міністерства, відбувається формування штатів. Найближчим часом очікується ухвалення положення про основні засади й пріоритети», - розповів Уруський.

За його словами, залишаються ще певні бюрократичні процедури, які слід пройти. «Важко сказати точно, коли всі питання будуть врегульовані, однак робимо все, щоб це було здійснено в максимально стислі терміни», - сказав міністр.

Уруський вже провів кілька зустрічей та робочих нарад, планує системну роботу з представниками галузевих професійних асоціацій, промисловців і надалі. Запевнив, що міністерство відкрите до діалогу як з державними, так і з приватними компаніями, асоціаціями та об’єднаннями виробників.

Як раніше повідомляв Укрінформ, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості буде «компактним» і налічуватиме до 300 працівників. Заступниками очільника міністерства після перевірок мають стати Валерій Іващенко, Віталій Немілостівий, Тарас Коваленко та Юрій Петровський.