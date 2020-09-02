Уряд кінця року подасть у Раду близько 30 законопроєктів щодо євроінтеграції - Шмигаль

Кабінет Міністрів кінця року планує подати до Верховної Ради близько 30 законопроєктів, які будуть стосуватися європейської інтеграції.

Про це під час засідання уряду сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я буду особисто контролювати цей напрямок. Бо слова "Україна - це Європа" мають бути не лише словами, а й втілюватися в життя через конкретні ініціативи та реформи нашого уряду", - заявив Шмигаль.

Він зазначив, що Кабмін схвалив проєкти угод для посилення співробітництва України та Європейського Союзу. Ідеться про підтримку ЄС у відновленні української економіки, у реформі сфери юстиції та розвитку верховенства права, а також про співробітництво з європейськими партнерами у сфері ядерної безпеки.

"Ці угоди спрямовані на виконання програми нашого уряду щодо розширення обсягів допомоги, яка надається Україні у рамках фінансових інструментів ЄС", - зазначив Шмигаль.

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Прем’єр-міністр наголосив, що пришвидшити рух України до Європейського Союзу та європейських правил - це пріоритет Кабміну. Для цього треба посилювати координацію різних органів та гілок влади. Тому Кабмін затвердив три робочі групи: Міжвідомчу робочу групу з проєкту "Європейський зелений курс"; Комісію з питань взаємодії органів влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; Комісію з питань виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

"Ми зараз по багатьох сферах щодо виконання цієї угоди йдемо за графіком, щодо деяких є ризик відставання. Створення таких міжвідомчих груп додасть нам можливості залишатися в графіку щодо виконання нашої дорожньої карти Угоди про асоціацію з ЄС", - упевнений Прем'єр.