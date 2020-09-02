Кабмін призначив трьох заступників керівників у центральні органи влади
Укрінформ
Кабінет Міністрів призначив трьох заступників керівників у центральні органи виконавчої влади - Міністерство фінансів, Держмитслужбу та Державну архітектурну службу.
Як передає Укрінформ, про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан у Фейсбуці.
Так, заступником міністра фінансів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації призначено Грубіяна Олександра Євгеновича. Одночасно, Грубіяна звільнено з посади заступника голови Державної казначейської служби.
Заступником голови Державної митної служби призначено Єнтіса Євгенія Федоровича. Призначення відбулося шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину.
Заступником голови Державної архівної служби шляхом укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину призначено Левченко Ларису Леонідівну.