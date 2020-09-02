Кабмін призначив трьох заступників керівників у центральні органи влади

Як передає Укрінформ, про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан у Фейсбуці.

Так, заступником міністра фінансів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації призначено Грубіяна Олександра Євгеновича. Одночасно, Грубіяна звільнено з посади заступника голови Державної казначейської служби.

Заступником голови Державної митної служби призначено Єнтіса Євгенія Федоровича. Призначення відбулося шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину.

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Заступником голови Державної архівної служби шляхом укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину призначено Левченко Ларису Леонідівну.