Кабмін призначив трьох заступників керівників у центральні органи влади

Кабмін призначив трьох заступників керівників у центральні органи влади

Укрінформ
Кабінет Міністрів призначив трьох заступників керівників у центральні органи виконавчої влади - Міністерство фінансів, Держмитслужбу та Державну архітектурну службу.

Як передає Укрінформ, про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан у Фейсбуці.

Так, заступником міністра фінансів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації призначено Грубіяна Олександра Євгеновича. Одночасно, Грубіяна звільнено з посади заступника голови Державної казначейської служби.

Заступником голови Державної митної служби призначено Єнтіса Євгенія Федоровича. Призначення відбулося шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину.

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Заступником голови Державної архівної служби шляхом укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину призначено Левченко Ларису Леонідівну.

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