Рада у листопаді проведе слухання щодо виконання Україною рішень ЄСПЛ
Як передає кореспондент Укрінформу, рішення підтримали 330 народних депутатів.
"Метою парламентських слухань є проведення за участю народних депутатів України, представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, профільних міжнародних організацій, науковців та експертів широкого обговорення системної проблеми щодо невиконання судових рішень в Україні та напрацювання пропозицій до законодавства у відповідній сфері з метою розроблення дієвого механізму усунення системних та грубих порушень прав людини", - йдеться у пояснювальній записці.
Зауважується, що проблема невиконання та надмірно тривалого виконання остаточних рішень в Україні була визнана неодноразово Європейським судом з прав людини системною і такою, що потребує негайного вирішення.
Як повідомляв Укрінформ, Україна залишається у трійці країн з найбільшою кількістю справ, які знаходяться на розгляді в ЄСПЛ.