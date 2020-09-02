Рада у листопаді проведе слухання щодо виконання Україною рішень ЄСПЛ

Верховна Рада ухвалила постанову про проведення 11 листопада парламентських слухань на тему: "Проблеми виконання Україною рішень Європейського суду з прав людини".

Як передає кореспондент Укрінформу, рішення підтримали 330 народних депутатів.

"Метою парламентських слухань є проведення за участю народних депутатів України, представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, профільних міжнародних організацій, науковців та експертів широкого обговорення системної проблеми щодо невиконання судових рішень в Україні та напрацювання пропозицій до законодавства у відповідній сфері з метою розроблення дієвого механізму усунення системних та грубих порушень прав людини", - йдеться у пояснювальній записці.

Зауважується, що проблема невиконання та надмірно тривалого виконання остаточних рішень в Україні була визнана неодноразово Європейським судом з прав людини системною і такою, що потребує негайного вирішення.

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Як повідомляв Укрінформ, Україна залишається у трійці країн з найбільшою кількістю справ, які знаходяться на розгляді в ЄСПЛ.