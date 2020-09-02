Разумков закрив Раду

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую закритим", - сказав спікер.

На засіданні 2 вересня народні депутати розглянули низку питань порядку денного. Зокрема, було ухвалено закони "Про надання будівельної продукції на ринку" та "Про внесення змін до Закону України "Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України" щодо забезпечення належних умов роботи тимчасових слідчих і тимчасових спеціальних комісій Верховної Ради України".

Було також ратифіковано низку міжнародних договорів.

Решту дня парламентарії працюватимуть у комітетах, фракціях і групах.