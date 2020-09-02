Законопроєкт про адмінпроцедуру пройшов перше читання

Законопроєкт про адмінпроцедуру пройшов перше читання

Укрінформ
Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №3475 "Про адміністративну процедуру".

Як передає кореспондент Укрінформ, документ підтримали 290 народних депутатів.

Як зазначається у пояснювальній записці, проєкт закону "Про адміністративну процедуру" має стати "загальним" нормативно-правовим актом, що запровадить якісно новий рівень законодавчої регламентації процедур зовнішньо-управлінської діяльності органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб та інших суб’єктів, які законом уповноважені здійснювати владні управлінські функції, та захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у відносинах із державою. При розробці проєкту закону були використані здобутки сучасної адміністративної науки та зарубіжний досвід.

Читайте також: Рада відправила на доопрацювання законопроєкт про перейменування РДА

Розділ І «Загальні положення» проєкту закону майже повністю присвячений принципам, зокрема: верховенства права, законності, рівності перед законом, обґрунтованості та визначеності, безсторонності адміністративного органу, добросовісності і розсудливості, пропорційності, відкритості, своєчасності і розумного строку, ефективності, презумпції правомірності дій та вимог особи, офіційності, гарантування права особи на участь в адміністративному провадженні, гарантування ефективних засобів правового захисту. Ці принципи наповнені також конкретними механізмами через права та обов’язки учасників адміністративної процедури.

Суб’єктний склад адміністративного провадження визначений у розділі II законопроєкту.

Однією з новацій є врегулювання в розділі II проєкту закону питання реалізації механізму публічного правонаступництва внаслідок припинення первісного адміністративного органу або внаслідок повного чи часткового припинення його адміністративної компетенції.

Читайте також: Працевлаштування безробітних: Рада планує розблокувати фінансування програм

Розділ ІІІ проєкту стосується порядку подання та реєстрації заяви, форми заяви та вимог до її змісту, умов залишення заяви без руху / надсилання заяви за належністю, визначення умов, за яких заяви не підлягають розгляду, обов’язків адміністративного органу, положень щодо витребування документів, заслуховування учасників, порядку залучення до участі в адміністративному провадженні адресата та заінтересованих осіб, положень щодо доступу до матеріалів справи, порядку розгляду та вирішення справи, порядку проведення слухання тощо.

Розділом ІV проєкту закону визначаються питання щодо прийняття рішення у справі, форми адміністративного акта, змісту адміністративного акта, набрання чинності адміністративним актом, порядку доведення до відома адміністративного акта, умови нікчемності адміністративного акта тощо.

Адміністративне оскарження виділено в окремий розділ V проєкту закону. Суб’єктом розгляду скарги за проєктом є адміністративний орган вищого рівня, а також комісія, утворена адміністративним органом для розгляду скарг.

Читайте також: ТСК Ради закликає повернути розгляд справи Стерненка до Києва

Розділом VI законопроєкту визначається порядок відкликання або визнання акта недійсним, встановлюється можливість перегляду адміністративного акта за нововиявленими обставинами тощо.

У розділі VIІ проєкту встановлюється порядок виконання адміністративного акта.

Розділом VIІІ проєкту закону визначається порядок обчислення строків в адміністративному провадженні та встановлюються строки вирішення (перегляду) справи.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-