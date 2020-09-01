Разумков закрив засідання Ради

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив ранкове засідання парламенту 1 вересня.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Упродовж засідання парламентарії розглянули ряд законопроєктів та проєктів постанов.

Було ухвалено в цілому закони "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо забезпечення оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки" (законопроєкт №3819), "Про внесення змін до Закону України "Про виконавче провадження" (щодо обов'язку виконавця проводити індексацію розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі) (№3112) та “Про внесення змін до Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про ринок електричної енергії" щодо постачання електричної енергії для забезпечення функціонування спільного майна багатоквартирного житлового будинку” (№2098).

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Народні депутати також призначили на 10 листопада парламентські слухання "Мандруй Україною: стан, проблеми та перспективи розвитку туризму в Україні".

Крім того, Верховна Рада під час розгляду в другому читанні відхилила законопроєкт №0897 “Про внесення змін до деяких законів України, які регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру”, який, зокрема, пропонував скасувати обов’язкове отримання дозволу Міністерства освіти і науки на здійснення експериментів над тваринами.

Як повідомлялося, 1 вересня о 12:00 відкрилася четверта сесія Верховної Ради дев’ятого скликання.