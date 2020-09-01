Зеленський затвердив новий склад Комісії з питань координації євроінтеграції

Президент Володимир Зеленський затвердив новий склад Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України та призначив її головою віцепрем'єр-міністра Ольгу Стефанішину.

Як повідомляє Укрінформ, відповідний указ №370/2020 від 1 вересня опублікований на сайті глави держави.

“На зміну абзацу третього статті 2 Указу Президента України від 30 жовтня 2019 року № 784 "Питання Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України" затвердити новий склад Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції”, - ідеться в документі.

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Президент призначив головою комісії віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольгу Стефанішину, увільнивши від виконання цих обов'язків Вадима Пристайка.

Крім неї, до складу комісії увійшли ще 40 посадовців на рівні заступників міністрів або голів відомств.