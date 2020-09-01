Разумков сподівається, що бюджет-2021 ухвалять вчасно

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков сподівається, що Кабінет Міністрів і парламент своєчасно зроблять усе залежне від них, щоб Україна розпочала 2021-й рік з гідним державним бюджетом.

Про це спікер заявив у своєму виступі з трибуни парламенту після відкриття четвертої сесії ВР дев’ятого скликання, повідомляє кореспондент Укрінформу. “У нас з вами на цій сесії буде великий виклик - це державний бюджет України на 2021 рік. Я дуже сподіваюся, що і ми, і уряд, в першу чергу, своєчасно зроблять усе залежне від нас, щоб бюджет був ухвалений і держава увійшла в новий рік з гідним кошторисом”, - наголосив Разумков.

Він додав, що для цього треба буде долучити не лише профільний, а й усі парламентські комітети.

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Серед головних питань, які стоятимуть перед Верховною Радою упродовж четвертої сесії, спікер назвав також другу хвилю коронавірусу і місцеві вибори.

“Усі ви бачите кількість захворілих, яку щодня ми спостерігаємо в Україні і, на жаль, не тільки в Україні, а й в Європі, Сполучених Штатах, на інших континентах. І в цьому плані без Верховної Ради також буде важко вийти з кризової ситуації. Інше питання, яке також тягнеться і пов’язано з першим, це глобальна економічна криза”, - зазначив Разумков.

Крім того, Разумков висловив бажання, щоб навіть під час виборчої кампанії місцевих виборів “всі добре розуміли, що вибори проходять, а повага людей буде залишатися або не буде залишатися з нами”.

Голова ВР також підкреслив, що пишається спільною роботою з парламентаріями, і зазначив, що за рік роботи Ради майже 150 законів було ухвалено конституційною більшістю.

“Я хотів би і вам, і собі побажати, щоб у четвертій сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання ми дійсно могли об’єднатися навколо ціннісних речей і довести, що ми будемо і далі працювати на користь нашої держави”, - сказав Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, четверту сесію Верховної Ради дев’ятого скликання було відкрита о 12:00 1 вересня. Вона триватиме до 22 січня.