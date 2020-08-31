МВС Білорусі нарахувало 173 затриманих під час протестів 30 серпня

Про це Интерфакс-Западу повідомила офіційний представник МВС Ольга Чемоданова, передає Укрінформ.

«Загалом по країні до розгляду в суді справ про адміністративні правопорушення затримано 173 осіб», - поінформувала Чемоданова.

Раніше повідомлялося про 140 затриманих. У Мінську, за різними оцінками, участь у вчорашній акції взяли понад 100 тис. осіб.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

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Відразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстоко розганяли їх, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.