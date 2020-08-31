"Голос" є противником надання особливого статусу будь-якій території - Рахманін

Будь-які спроби надати преференції певним територіям є величезною загрозою, яка призведе до порушення цілісності України.

Як передає Укрінформ, про це заявив голова депутатської фракції політичної партії "Голос" Сергій Рахманін під час брифінгу 31 серпня.

"Фракція "Голос" є противником надання особливого статусу будь-якій території... Чому території, представники яких, нехай невелика частина, але все-таки чинили спротив українським Збройним силам, і ставили під сумнів державність України та взагалі її існування як такої. Чому вони мають отримувати окремий статус?.. Будь-які спроби, навіть формальні, навіть часткові, набрати будь-які преференції, політичні, державні, законотворчі, будь-яким територіям з величезною загрозою, яка фактично може призвести до порушення територіальної цілісності", - зауважив Рахманін.

Водночас він акцентував на можливості надання економічних преференцій для контрольованих територій Донецької та Луганської областей, зокрема, задля створення нових робочих місць і відновлення інфраструктури.

Окрім того, політик прокоментував і ймовірне відкликання Вітольда Фокіна з посади першого заступника глави української делегації в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

"Юридичної можливості такої немає. Тому що ТКГ, точніше, її члени, вони призначаються указом президента... А якщо говорити про позицію ВР, то позиція фракції "Голос" абсолютно очевидна, так само як і деяких інших фракцій, зокрема, "Європейської солідарності". Чи буде відповідне рішення парламенту? Треба погоджувати з колегами. Але зважаючи на політичні стосунки між монобільшістю та Президентом, у мене є величезний сумнів, що ВР може спромогтися на подібну заяву. У будь-якому випадку юридичних наслідків ця заява не нестиме", - прокоментував політик.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Вітольд Фокін в інтерв`ю виданню strana.ua заявив, що, на його думку, війна на Донбасі припиниться і вбережуться життя українських бійців за умови надання особливого статусу всій території Донецької та Луганської областей. Також Фокін згадав і про оголошення загальної амністії.

18 серпня Президент Володимир Зеленський увів до складу та призначив першим заступником глави української делегації в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Вітольда Фокіна., 18 серпня Президент Володимир Зеленський увів до складу та призначив першим заступником глави української делегації в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Вітольда Фокіна.

Фото: goloszmin.org