"Євросолідарність" закликає негайно звільнити Фокіна з ТКГ

Фракція партії "Європейська солідарність" закликає владу негайно звільнити Вітольда Фокіна з посади першого заступника глави української делегації в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Як передає Укрінформ, про це заявила співголова фракції "Євросолідарності" Ірина Геращенко 31 серпня під час наради голів фракцій, депутатських груп і комітетів.

"Як представник України в гуманітарній підгрупі в Мінську (з червня 2014 року по травень 2019 року - ред.) я точно знаю, що там немає самодіяльності і всі учасники дуже чітко виконують директиви Міністерства закордонних справ і Президента. І хочемо нагадати, що з вуст нинішніх очільників (української делегації - ред.) ТКГ останні заяви звучать як державна зрада, коли на Україну набираються все нові й нові зобов'язання, а Російська Федерація, яка не виконала жодного пункту Мінських угод... І треба зараз не вбивць помилувати, а зробити все, щоб Російська Федерація пішла геть із Криму та Донбасу. І власне, ми очікуємо від влади негайного звільнення Фокіна з ТКГ", - зауважила Геращенко.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Вітольд Фокін в інтерв`ю виданню strana.ua заявив, що, на його думку, війна на Донбасі припиниться і збережуться життя українських бійців за умови надання особливого статусу всій території Донецької та Луганської областей. Також Фокін виступив за оголошення загальної амністії.

Президент Володимир Зеленський 18 серпня призначив Фокіна першим заступником глави української делегації в Тристоронній контактній групі.

Фото: Гордон