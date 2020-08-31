Яценюк: Оновити відносини РФ і Заходу неможливо, доки режим Путіна при владі

Про це у статті для The Financial Times написав колишній прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк, повідомляє пресслужба партії “Народний фронт”, яку він очолює.

“Таке оновлення неможливе, доки Росією управлятиме авторитарний і корумпований режим Путіна. Замість дипломатичних спроб перезавантажити відносини з Росією, більш важливою та нагальною є потреба посилити тиск і перезавантажити процес мирного врегулювання всіх збройних конфліктів, розгорнутих Москвою в нашому регіоні», - зазначив Яценюк.

Він додав, що міжнародній спільноті слід “відмовитися від ілюзій, начебто можна досягти миру на Донбасі, доки Крим залишається під російською окупацією”. “Ці питання не можуть залишатися розмежовані. У питанні Донбасу Кремль націлений на виснаження України та Заходу, пропонуючи незначні тактичні поступки та розраховуючи на поступливість Києва. Без звільнення Криму не буде звільнено території Донецької та Луганської областей. Саме такою є ця послідовність, а не навпаки», - наголосив він.

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З огляду на це експрем’єр-міністр “закликав офіційний Київ та західних партнерів ініціювати проведення зустрічі високого рівня для формування нового підходу до вирішення «заморожених конфліктів» в нашому регіоні.

Окрім цього, Яценюк наголосив на важливості інвестицій та фінансової підтримки нашого регіону. «Потрібно створити регіональний фонд для протидії антизахідній пропаганді та для захисту свободи слова», - підсумував політик.