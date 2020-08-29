Зеленський узяв участь у презентації Стратегії розвитку Черкащини на 2021-2027 роки

Президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Черкащину взяв участь у презентації стратегії розвитку регіону на 2021-2027 роки та наголосив на його великому потенціалі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави Держави.

"Черкащина має потужний агропромисловий комплекс, має великий рекреаційний потенціал. Має хороші перспективи у креативній економіці, в ІТ-секторі. І, звичайно, має велике майбутнє в туристичній галузі. Це стосується як внутрішнього, так і зовнішнього туризму", – наголосив Президент.

Він висловив упевненість, що після завершення пандемії коронавірусу Черкащина і вся Україна радо відкриють кордони усім гостям. Зеленський відзначив, що Черкащина багата унікальними місцями: "Це саме та земля, де можна відчути та зрозуміти справжній український дух".

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Представляючи Стратегію розвитку регіону, народний депутат Олександр Скічко відзначив, що одна з переваг області – географічне розташування, завдяки чому вона є логістичним центром. Крім того, Черкащина посідає п’яте місце в Україні за виробництвом сільськогосподарської продукції.

"Тому одним з пріоритетних напрямків для інвестування є саме аграрна галузь. Ідеться не лише про вирощування сировини, а й про переробну промисловість. Створення нових робочих місць у сільському господарстві – першочергове завдання", – зазначив депутат.

За його словами, Черкащина також має великий туристичний потенціал, однак для його реалізації потрібно розв'язувати проблему з інфраструктурою та побудувати дороги.

За інформацією пресслужби, у 2020 році на Черкащині завдяки Національній програмі "Велике будівництво" буде відремонтовано 234 км доріг, планується електрифікація залізниці до Умані та Черкас та відновлення черкаського вокзалу. Крім того, є потенціал для розвитку річкового й авіасполучення.

Водночас серед нагальних потреб області – покращення охорони водних ресурсів, налагодження перероблення сміття, контролю за утилізацією відходів.

Стратегія передбачає також розвиток цифрової інфраструктури Черкащини – впровадження електронних інструментів контролю над владою з використанням ресурсів взаємодії онлайн. Зокрема, найближчим часом у Черкаській області відкриється Офіс інвестицій при облдержадміністрації, де акумулюватимуться всі інвестиційні проєкти.

Держава підтримуватиме й відновлення соціально важливих об’єктів. Зокрема, передбачається реконструкція драматичного театру, будівництво єдиного центру екстреної медичної допомоги, завершення будівництва школи олімпійського резерву. У планах також – створення центру розвитку креативної економіки Черкащини та розвиток індустріального парку.