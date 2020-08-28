Лукашенко просто так владу в Білорусі не віддасть — Кравчук

Президент Білорусі Олександр Лукашенко просто так владу не віддасть, тож білорусам слід готуватися до тиску на нього з боку Росії.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі програми "Право на владу" заявив перший президент України, голова української делегації в Мінську Леонід Кравчук.

"Я Лукашенка знаю дуже довго... Потрібно готуватись до серйозного тиску на президента Лукашенка (з боку Росії, - ред.), а те, що хтось хоче мирно щось зробити... Але 26 років Лукашенка визначають, що кожна клітина Лукашенка — це влада і кожне слово Лукашенка — це влада, і будьте готові, що владу він просто так не віддасть", - сказав Кравчук.

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Як повідомлялося, в Білорусі третій тиждень тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.