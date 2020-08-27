Апеляцію на заочний арешт Януковича відклали - адвокат

Київський апеляційний суд відвів колегію суддів, яка розглядала апеляційну скаргу на заочний арешт експрезиденту Віктору Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року 27 серпня.

Про це у коментарі Укрінформу повідомив адвокат Януковича Віталій Сердюк.

"Сьогодні прокурори у судовому засіданні заявили відвід суддям, і цей відвід був задоволений, тому судовий розгляд (апеляції – ред.) і не був розпочатий", - сказав Сердюк.

За його словами, наразі немає інформації, коли розгляд цієї апеляційної скарги має продовжитися.

Як повідомлялося, 12 травня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Януковичу у вигляді тримання під вартою у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.