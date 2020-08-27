Заступник Помпео зустрівся у Києві з антикорупційними активістами та журналістами

Заступник Державного секретаря Сполучених Штатів Америки Стівен Біґен на зустрічі з громадськими активістами та журналістами у Києві наголосив на важливості для успішної демократії верховенства права та свободи ЗМІ.

Як передає Укрінформ, про це повідомило у Фейсбуці посольство США в Україні.

"Заступник Державного секретаря США Біґен зустрівся зі сміливими та самовідданими активістами та журналістами, щоб обговорити їхні зусилля з інформаційно-просвітницької діяльності у боротьбі з корупцією. Верховенство права, свобода ЗМІ та міцне громадянське суспільство є ключовими для успішної демократії", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, заступник Державного секретаря Сполучених Штатів Америки Стівен Біґен 26 серпня прибув в Україну. У середу ввечері він зустрівся у Кривому Розі з Президентом Володимиром Зеленським, а у четвер у Києві - з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.