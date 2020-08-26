Кулеба запросив нового главу МЗС Польщі в Україну

Як зазначається, Кулеба запевнив польського колегу у готовності розвивати відносини між Україною та Польщею.

Окрім того , міністри підтвердили важливість Люблінського трикутника - у складі України, Польщі та Литви - та його зміцнення як важливого регіонального формату взаємодії.

Співрозмовники домовилися про подальші контакти та співпрацю, а глава МЗС України запросив польського колегу відвідати Україну з візитом.

Своєю чергою новий міністр закордонних справ Польщі висловив переконаність у майбутній плідній співпраці.

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Він підкреслив, що розмова з українським колегою стала однією з перших його телефонних розмов, що засвідчує важливість відносин між двома державами.

Як повідомлялося, 20 серпня президент Польщі Анджей Дуда призначив голову комісії Сейму у закордонних справах Збігнєва Рау на посаду глави МЗС Польщі.