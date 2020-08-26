На Чернігівщині розпочався процес довиборів у Раду

У середу, 26 серпня, розпочинається виборчий процес проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 208 (Чернігівська область), призначених Комісією на неділю, 25 жовтня 2020 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в Центральній виборчій комісії.

"Сьогодні, 26 серпня, розпочинається виборчий процес проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 208 (Чернігівська область), призначених Комісією на неділю, 25 жовтня 2020 року”, - ідеться в повідомленні.

За даними ЦВК, загалом за попередніми підрахунками у цих виборах зможуть взяти участь понад 127 тисяч виборців.

Голосування відбуватиметься на 199 виборчих дільницях, з яких 192 – звичайні та 7 – спеціальні.

У ЦВК долали, що о 24 годині 23 жовтня закінчиться передвиборча агітація, а до 9 листопада включно мають бути встановлені результати виборів.

Як повідомлялося, Центральна виборча комісія 5 червня призначила на 25 жовтня проміжні вибори народного депутата в одномандатному виборчому окрузі 208 (Чернігівська область) у разі виділення бюджетного фінансування.

Тіло обраного в окрузі №208 народного депутата Валерія Давиденка (група "Довіра") з вогнепальним пораненням голови було знайдене ввечері 23 травня в туалеті його київського офісу. Кримінальне провадження відкрите й розслідується за статтею 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство.

25 жовтня 2020 року в Україні мають також відбутися чергові місцеві вибори.