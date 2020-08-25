ООН підтримуватиме усі зусилля із припинення війни в Україні — Генсек

Організація Об’єднаних Націй готова сприяти будь-яким зусиллям із встановлення миру у Східній Україні.

Про це йдеться у вітальному листі Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша Володимиру Зеленському з приводу Дня Незалежності України.

"Мене радує відданість Вашої країни просуванню важливого урядування, антикорупційних та економічних реформ, а також постійними зусиллями із досягнення тривалого мирного вирішення руйнівного конфлікту у Східній Україні. ООН й надалі сповна підтримуватиме ці важливі процеси, у тому числі зусилля нормандської четвірки, Тристоронньої контактної групи та ОБСЄ", - написав Генсек.

Він також "підтвердив відданість Організації суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів". "Як один із засновників ООН, Україна послідовно демонструє тверду відданість цінностям й цілям Об’єднаних Націй, у тому числі шляхом важливих внесків у сферах миру й безпеки, а також сталого розвитку", - зазначив Гутерреш.

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Генеральний секретар додав, що "із нетерпінням очікує на продовження тісного партнерства між Україною та ООН". "Я зичу Вашій країні та її народу світлого й успішного майбутнього", - підсумував дипломат.