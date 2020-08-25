Масками треба забезпечити пів мільйона працівників виборчкомів — нарада в ОП

Підготовка до місцевих виборів має включати забезпечення засобами індивідуального захисту щонайменше 500 тис. працівників виборчих комісій різних рівнів.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави, про це йшлося на традиційній селекторній нараді під головуванням Президента України у вівторок, 25 серпня.

Зазначається, що на нараді також розглянули питання підготовки та проведення місцевих виборів в Україні 25 жовтня.

"Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов зазначив, що у передвиборчому процесі по всій країні буде задіяно щонайменше 500 тисяч працівників виборчих комісій різних рівнів, яких потрібно забезпечити захисними масками та іншими засобами індивідуального захисту", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 25 серпня лабораторно підтверджено 108 415 випадків COVID-19, з них за добу – 1 658.

Протягом доби зафіксовано 25 нових летальних випадків. Одужали – 346 осіб.

Загалом в Україні зареєстровано 2 318 смертей від COVID-19. Одужали – 52 870 осіб. Зараз хворіють – 53 227.