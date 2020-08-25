Комітет ВР розгляне звернення Кравчука щодо виборів на Донбасі

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування планує 26 серпня розглянути звернення керівника української делегації у ТКГ Леоніда Кравчука щодо виборів на Донбасі.

Як передає Укрінформ, відповідне рішення комітет ухвалив на засіданні 25 серпня.

"Я думаю, що ми сьогодні на нашому загальному чаті повідомимо про це, але попередньо, це завтра 11:00", - сказав голова комітету Андрій Клочко.

У свою чергу його заступник, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко додав, що попередньо також обговорювався варіант "провести без доступу журналістів, без трансляції, в іншому приміщенні, наприклад, у так званому "кінозалі" (конференц-зал ВР - ред.), тому що там краща обстановка, круглий стіл - ми будемо один одного бачити, обговорювати, це дуже серйозно тема".

На засідання комітету планують запросити і Кравчука.

Як повідомляв Укрінформ, керівник української делегації в ТКГ Леонід Кравчук 18 серпня під час засідання контактної групи поінформував учасників ТКГ про направлення в рамках підготовки до місцевих виборів в Україні звернення до Верховної Ради з пропозицією розглянути питання щодо відповідності Постанови ВР "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році" Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", а також Комплексу заходів з виконання Мінських угод, який був підтриманий резолюцією Ради Безпеки ООН 2202 (2015).

Згодом він пояснив, що на засіданні ТКГ представники Російської Федерації вимагали, щоб Верховна Рада внесла зміни до постанови про призначення місцевих виборів 2020 року.

За його словами, російську сторону не влаштовує те, що, відповідно до цієї постанови, проведення виборів неможливе на окупованих територіях України, а тільки на підконтрольній українській владі території.

Своєю чергою міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що у питанні проведення виборів на тимчасово окупованій частині Донецької і Луганської областей Україна ніколи не піде на поступки, які підірвуть її територіальну цілісність чи європейський і євроатлантичний розвиток.