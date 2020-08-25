Разумков закрив позачергову Раду

Разумков закрив позачергову Раду

Укрінформ
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив позачергову сесію парламенту 25 серпня.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Позачергову сесію Верховної Ради України оголошую закритою", - сказав спікер.

Як повідомляв Укрінформ, народні депутати у вівторок ухвалили закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", згідно з яким із 1 вересня 2020 року мінімальна зарплата становитиме 5 тис. грн.

Крім того, Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №3659 "Про внесення змін до статті 6 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", який передбачає надання державних гарантій на портфельній основі та впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом.

Парламент також ухвалив постанову "Про оголошення конкурсу на найкращий ескіз великого Державного Герба України", доручивши уряду до 1 грудня провести конкурс на найкращий ескіз великого Державного Герба України.

Читайте також: Разумков назвав головні питання наступної сесії Ради

Водночас Верховна Рада ухвалила закон про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та Європейським Союзом і Кредитної угоди між Україною та ЄС щодо надання нашій країні макрофінансової допомоги від Євросоюзу в сумі до 1,2 млрд євро, а також ратифікувала фінансову угоду з ЄІБ щодо 450 млн євро інвестицій у розвиток дорожніх об’єктів.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-