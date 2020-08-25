Разумков закрив позачергову Раду

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив позачергову сесію парламенту 25 серпня.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Позачергову сесію Верховної Ради України оголошую закритою", - сказав спікер.

Як повідомляв Укрінформ, народні депутати у вівторок ухвалили закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", згідно з яким із 1 вересня 2020 року мінімальна зарплата становитиме 5 тис. грн.

Крім того, Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №3659 "Про внесення змін до статті 6 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", який передбачає надання державних гарантій на портфельній основі та впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом.

Парламент також ухвалив постанову "Про оголошення конкурсу на найкращий ескіз великого Державного Герба України", доручивши уряду до 1 грудня провести конкурс на найкращий ескіз великого Державного Герба України.

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Водночас Верховна Рада ухвалила закон про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та Європейським Союзом і Кредитної угоди між Україною та ЄС щодо надання нашій країні макрофінансової допомоги від Євросоюзу в сумі до 1,2 млрд євро, а також ратифікувала фінансову угоду з ЄІБ щодо 450 млн євро інвестицій у розвиток дорожніх об’єктів.