Українського юриста переобрали до Морського трибуналу ООН

Український юрист-міжнародник Маркіян Кулик переобраний до складу Міжнародного трибуналу з морського права на другий термін.

Як передає Укрінформ, про це повідомило у Фейсбуці Міністерство закордонних справ.

"Гарні новини з Нью-Йорка до Дня Незалежності України – 24 серпня на зустрічі держав-сторін Конвенції ООН з морського права переважною кількістю голосів українського юриста-міжнародника Маркіяна Кулика переобрали до складу Міжнародного трибуналу з морського права на другий термін (2020-2029)", - йдеться у повідомленні.

Українські дипломати привітали Кулика із заслуженою перемогою і висловили сподівання, що його професійна діяльність на посаді судді Трибуналу і надалі зміцнюватиме внесок України у мирне вирішення міжнародних спорів у сфері морського права.

Міжнародний трибунал з морського права є незалежним юридичним органом, заснованим Конвенцією ООН з морського права (Україна є стороною Конвенції з 1999 року) з метою вирішення спорів, що виникають між сторонами у зв’язку з тлумаченням або застосуванням її положень. Трибунал складається з 21 незалежного судді, які обираються державами-сторонами Конвенції, з урахуванням міжнародної репутації кандидатів та їх компетенції у сфері морського права.