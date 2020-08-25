Разумков відкрив позачергову сесію Ради

Разумков відкрив позачергову сесію Ради

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Укрінформ
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив позачергову сесію парламенту 25 серпня.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Позачергову сесію Верховної Ради оголошую відкритою», – сказав спікер.

До участі у позачерговій сесії ВР зареєструвалися 254 народних депутатів.

Після цього в залі засідань прозвучав Державний Гімн України.

Як повідомляв Укрінформ, 19 серпня Голова ВР Дмитро Разумков у зв’язку з пропозицією Президента підписав розпорядження про скликання позачергової сесії парламенту на 25 серпня. На розгляд депутатів під час позачергової сесії винесено шість питань.

Першим питанням депутати збираються розглянути ініційований Президентом законопроєкт №3963, яким пропонується підвищити розмір мінімальної заробітної плати та встановити її з 1 вересня 5 тис. грн у місячному розмірі (зростання на 5,86%), та два альтернативних йому проєкти. На сьогодні мінімальна зарплата у Держбюджеті-2020 закладена на рівні 4723 грн.

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Також парламент має намір ухвалити проєкт постанови №3994, згідно з яким доручити уряду провести конкурс на найкращий ескіз великого Державного Герба. Цим документом передбачається, що переможця конкурсу буде визначено до 1 грудня.

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Далі Рада планує ратифікувати меморандум і кредитну угоду щодо надання Україні макрофінансової допомоги від ЄС до 1,2 млрд євро (законопроєкт №0063) та фінугоду з Європейським інвестиційним банком щодо 450 млн євро інвестицій у розвиток дорожніх об’єктів (законопроєкт №0055).

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