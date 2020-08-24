Зеленський закликає світову спільноту до партнерства з Україною

Президент Володимир Зеленський у День Незалежності закликав світову спільноту до всебічного партнерства з Україною.

Його англомовне відеозвернення опубліковано на сторінці Офісу глави держави у Фейсбуці.

«Україна – зелена, мирна та відкрита. І ця найбільша країна у Європі стане справжнім проривом. Увесь світ може досягати успіхів з Україною. Вже зараз», – наголосив Зеленський у відеозверненні.

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Як повідомлялося, 24 серпня відзначається День Незалежності України.