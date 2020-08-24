Дружба між США й Україною ніколи не була міцнішою – Помпео

Державний секретар США Майк Помпео від імені Сполучених Штатів і американського народу привітав українців з нагоди 29-ї річниці Незалежності, наголосивши на непорушності підтримки вільної і демократичної України.

Текст привітання опублікувало на своїй сторінці у Фейсбуці посольство США в Україні.

"Підтримка Сполученими Штатами вільної, життєстійкої та демократичної України непорушна. Ми залишаємось повністю відданими дипломатичним зусиллям із припинення агресії Росії на Сході України. Як ми заявляли в Кримській декларації, США відкидають спробу Росії анексувати Крим та зобов’язуються дотримуватися цієї політичної позиції, допоки Росія не поверне Україні повний контроль над всією українською територією", - заявив Помпео.

Він також висловив солідарність з українцями у просуванні ключових реформ, що "пришвидшують економічне зростання, зміцнюють безпеку й верховенство права".

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"Дружба між нашими країнами ніколи не була міцнішою, і ми сподіваємось продовжувати наше партнерство та співпрацювати з керівництвом і громадянами України, які будують світле, безпечне й демократичне майбутнє", - наголосив держсекретар США.

Помпео побажав українцям процвітання та успіхів.

Як повідомлялося, 24 серпня відзначається День Незалежності України.

Фото: ОП