Дружба між США й Україною ніколи не була міцнішою – Помпео
Текст привітання опублікувало на своїй сторінці у Фейсбуці посольство США в Україні.
"Підтримка Сполученими Штатами вільної, життєстійкої та демократичної України непорушна. Ми залишаємось повністю відданими дипломатичним зусиллям із припинення агресії Росії на Сході України. Як ми заявляли в Кримській декларації, США відкидають спробу Росії анексувати Крим та зобов’язуються дотримуватися цієї політичної позиції, допоки Росія не поверне Україні повний контроль над всією українською територією", - заявив Помпео.
Він також висловив солідарність з українцями у просуванні ключових реформ, що "пришвидшують економічне зростання, зміцнюють безпеку й верховенство права".
"Дружба між нашими країнами ніколи не була міцнішою, і ми сподіваємось продовжувати наше партнерство та співпрацювати з керівництвом і громадянами України, які будують світле, безпечне й демократичне майбутнє", - наголосив держсекретар США.
Помпео побажав українцям процвітання та успіхів.
Як повідомлялося, 24 серпня відзначається День Незалежності України.
Фото: ОП