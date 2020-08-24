Кулеба і Маас засудили насильство щодо протестувальників у Білорусі

Кулеба і Маас засудили насильство щодо протестувальників у Білорусі

Укрінформ
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та федеральний міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас засудили насильство у Білорусі щодо протестувальників.

Про це вони сказали на спільній пресконференції в Києві у понеділок, 24 серпня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Не могли ми , безумовно, не обмінятися сьогодні думками щодо ситуації в Білорусі. Я радий, що наші з Гайко позиції повністю збігаються. Ми зацікавлені у стабільній, демократичній і незалежній Білорусі. Ми рішуче засуджуємо насильство, яке відбулося у Білорусі стосовно протестувальників, і віримо, що саме національний діалог покаже шлях до виходу з цієї кризової ситуації”, - сказав Кулеба, розповідаючи про перебіг спільної зустрічі з колегою з Німеччини.

Висловився з приводу подій у Білорусі й федеральний міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас.

“Ми бачимо надзвичайно критичну ситуацію там. Тільки інклюзивний діалог на місці треба проводити. І я думаю, що Лукашенко бачив під час останніх тижнів — вулиці повні протестувальників, тому наш заклик - не застосовувати силу і поважати права демонстрантів. Ми також сьогодні про це говорили, - стосовно розвитку в Білорусі, і будемо залишатися в тісному контакті”, - сказав Маас.

Як повідомлялося, федеральний міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас перебуває в Україні з візитом.

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У Білорусі два тижні тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. людей. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про принаймні п'ятьох загиблих під час протестів.

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