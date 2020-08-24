Кулеба сподівається на зустріч глав МЗС "нормандського формату" у вересні

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив сподівання на проведення зустрічі глав МЗС країн-учасниць нормандського формату у вересні.

Як передає Укрінформ, про це він повідомив у Tвіттері.

“Очікуємо, що така зустріч міністрів у чотиристоронньому форматі за участю російської сторони відбудеться вже у вересні”, - зазначив Кулеба.

На спільній пресконференції з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом у Києві у понеділок він зазначив, що “є всі підстави вважати, що ця зустріч відбудеться у повноцінному, чотиристоронньому форматі і до нас приєднається глава МЗС РФ”.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що під час засідання ТКГ сторони домовились про проведення зустрічі радників у нормандському форматі 28 серпня.

Фото надано пресслужбою МЗС України