Заступник держсекретаря США відвідає Україну

Заступник державного секретаря США Стівен Біґен упродовж 24–27 серпня відвідає Вільнюс, Москву і Київ.

Як передає Укрінформ, про це повідомило у Фейсбуці посольство США в Україні.

Зазначається, що Біґен зустрінеться з вищими представниками влади Литви, Росії та України, щоб обговорити коло регіональних і міжнародних питань.

Як поінформували у посольстві, 27 серпня Біген вирушить до Відня, щоб зустрітися з колегами в Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) та обговорити питання, пов’язані з регіональною безпекою та правами людини.