Зеленський назвав закінчення війни завданням до 30-річчя Незалежності

Президент Володимир Зеленський серед головних завдань на рік до 30-річчя Дня Незалежності України вбачає збереження самої незалежності, закінчення війни, економічне й геополітичне зростання.

Як повідомляє Укрінформ, про це він заявив в інтерв’ю телеканалу “Україна 24”.

“Зберегти незалежність, закінчити війну, почати зростати економічно, зростати геополітично в напрямку впливання, щоб бути все ж таки світовим гравцем, і це дуже важливо, зробити серйозний День Незалежності, потужний у всіх містах країни, все ж таки 30-річчя Незалежності”, - розповів Зеленський про завдання на наступний рік.

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Президент переконаний, що День Незалежності — найголовніше свято для кожного українця.

“Ще є народження дитини, згоден, але все ж таки, народження України — це найголовніше свято”, - переконаний глава держави.

Зеленський додав, що прагне, аби “люди 24 серпня на День Незалежності були щасливі”.