Зустріч радників у "нормандському форматі" відбудеться 28 серпня - Зеленський

Під час засідання ТКГ сторони домовились про зустріч радників у "нормандському форматі" на 28 серпня.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу "Україна 24".

«На 28 серпня сторони домовились про зустріч радників у "нормандському форматі". Потім повинна відбутись зустріч міністрів закордонних справ четвірки, а потім вже - зустріч лідерів», - сказав Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, 19 серпня відбулося чергове засідання ТКГ, на якому були узгоджені ще чотири ділянки для розведення сил та засобів на Донбасі.

На переконання представника ОРДЛО від України в Тристоронній контактній групі по Донбасу, журналіста Сергія Гармаша, завдяки дипломатичним якостям керівника української делегації в Тристоронній контактній групі по Донбасу Леоніда Кравчука росіянам тепер буде складно зірвати зустріч нормандської четвірки на рівні зовнішньополітичних радників.

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Він також зазначив, що Росія жорстко просуває ідею політичної суб'єктивізації ОРДЛО в рамках Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі, хоча представники ОРДЛО не є членами ТКГ, а тільки запрошені з російської сторони.