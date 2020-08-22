Зеленський пояснив позицію України щодо протестів у Білорусі

У Білорусі влада і суспільство мають знайти формат діалогу, але без використання кийків.

Як повідомляє Укрінформ, про це Президент Володимир Зеленський заявив у інтерв’ю телеканалу “Україна 24”.

"Як би там не було, що б там не було - влада і суспільство повинні знайти формат діалогу. Неважливо який, але ж не дубинками, вибачте. Спокійний формат діалогу - і вийти з цього складного питання, складного становища, яке продовжується у Білорусі", - зазначив Зеленський у відповідь на запитання журналістки, якою є позиція України щодо протестів у Білорусі і чи вплине це на відносини між державами.

Президент зауважив, що відносини між народами - це "глибше і важливіше", аніж відносини між правлінням країн.

"Дуже б не хотілось, щоб хоч щось вплинуло на дружні відносини між дійсно схожими, братськими народами, українцями та білорусами... В компанії, якою я керував 20 років, велика частина з Білорусі - талановитих митців, талановитих людей", - додав Зеленський.

Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з оголошеними 14 серпня остаточними їх результатами, чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

У Білорусі тривають виступи громадян, незгодних з офіційними результатами виборів. Представники силових органів Білорусі застосовують силу проти учасників мирних протестів, які поширилися всією країною. Силовики застосовують проти демонстрантів гумові кулі, світло-шумові гранати та водомети. Від початку протестів було затримано понад 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 людей, є загиблі.

Учасниця президентських перегонів Світлана Тихановська, яка була змушена виїхати до Литви, заявила 14 серпня, що набрала до 70 відсотків голосів під час виборів, і закликала громадян Білорусі у наступні вихідні продовжити мирні протести проти фальсифікації виборів.

22 серпня Тихановська заявила, що не планує висуватися на пост президента Білорусі в разі проведення повторних виборів.